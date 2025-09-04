Какие кроссоверы и внедорожники больше всего ценят россияне?

Автостат: Chery Tiggo 7L вошел в топ-3 наиболее популярных кроссоверов в РФ

В рейтинге самых популярных моделей в РФ главенствует Lada Granta, но самый крупный сегмент рынка – по-прежнему кроссоверы.

И в нем первые строчки прочно оккупировали китайские производители, чему подтверждение – рейтинг российских продаж новых кроссоверов в августе. Первое место безоговорочно занимает Haval Jolion – на него модель забралась вскоре после дебюта и, кажется, покидать верхнюю ступень пъедестала совсем не собирается: 6643 продажи за месяц. Разве что бурный рост популярности продукции белорусско-китайского Belgee продолжится.

В августе кроссовер Belgee X50 (фактически – собранный на заводе «Белджи» дореформенный Geely Coolray) смог подобраться к лидеру достаточно близко – продажи в РФ составили 5102 единицы.

Кроме того, в тройку лидеров ворвался дебютировавший лишь в апреле Chery Tiggo 7L – в последний летний месяц такие машины купили себе 3770 россиян. Топ-5 замыкают Changan UNI-S/CS55 Plus и Chery Tiggo 4 (3532 и 3476 шт. соответственно), а во второй пятерке располагаются Geely Monjaro (3331 шт.), Haval M6 (3141 шт.), Lada Niva Legend (3013 шт.), Belgee X70 (2704 шт.) и замыкающая рейтинг Lada Niva Travel (2582 шт.)