#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Какие кроссоверы и внедорожники больше всего ценят россияне?

Автостат: Chery Tiggo 7L вошел в топ-3 наиболее популярных кроссоверов в РФ

В рейтинге самых популярных моделей в РФ главенствует Lada Granta, но самый крупный сегмент рынка – по-прежнему кроссоверы.

Рекомендуем
5 фраз менеджера автосалона, после которых лучше уйти без машины

И в нем первые строчки прочно оккупировали китайские производители, чему подтверждение – рейтинг российских продаж новых кроссоверов в августе. Первое место безоговорочно занимает Haval Jolion – на него модель забралась вскоре после дебюта и, кажется, покидать верхнюю ступень пъедестала совсем не собирается: 6643 продажи за месяц. Разве что бурный рост популярности продукции белорусско-китайского Belgee продолжится.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В августе кроссовер Belgee X50 (фактически – собранный на заводе «Белджи» дореформенный Geely Coolray) смог подобраться к лидеру достаточно близко – продажи в РФ составили 5102 единицы.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Кроме того, в тройку лидеров ворвался дебютировавший лишь в апреле Chery Tiggo 7L – в последний летний месяц такие машины купили себе 3770 россиян. Топ-5 замыкают Changan UNI-S/CS55 Plus и Chery Tiggo 4 (3532 и 3476 шт. соответственно), а во второй пятерке располагаются Geely Monjaro (3331 шт.), Haval M6 (3141 шт.), Lada Niva Legend (3013 шт.), Belgee X70 (2704 шт.) и замыкающая рейтинг Lada Niva Travel (2582 шт.)

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:MAXIM SHIPENKOV
Количество просмотров 4161
04.09.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
Поделиться:
Оцените материал:
0