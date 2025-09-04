#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

В России появится еще один локальный автобренд

Автопоток: легкие грузовики Dongfeng будут продавать в РФ под именем Normax

В ближайшее время в России должны стартовать продажи новой коммерческой техники.

Рекомендуем
В России закрылся завод грузовиков: почему так вышло?

А именно – легких коммерческих грузовиках полукапотной компоновки. Как уже знают наши постоянные читатели, с «приземлением» подобной техники китайских BAW и FAW в России не заладилось, а новая попытка связана с Dongfeng. Правда, если в первом случае дело касалось сборки машин на российской территории, то теперь речь только о продажах – во всяком случае, пока.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Для реализации в РФ технику Dongfeng «переупакуют» под локальный бренд Normax. Как сообщает источник, опубликовавший новость, презентация новой прокси-марки должна произойти уже в ближайшие недели.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Сообщается и модель, с которой стартуют российские продажи. По данным источника, это будет аналог Dongfeng K33 – цельнометаллический фургон грузоподъемностью 910 кг, имеющий 2,0-литровый турбодизель (143 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Как выяснил «За рулем», сайт Normax уже работает – на нем говорится, что гарантия на машины составит 3 года или 150 000 км, а сам бренд имеет авторизованные сервисные центры.

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 834
04.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0