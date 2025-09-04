В России появится еще один локальный автобренд

Автопоток: легкие грузовики Dongfeng будут продавать в РФ под именем Normax

В ближайшее время в России должны стартовать продажи новой коммерческой техники.

А именно – легких коммерческих грузовиках полукапотной компоновки. Как уже знают наши постоянные читатели, с «приземлением» подобной техники китайских BAW и FAW в России не заладилось, а новая попытка связана с Dongfeng. Правда, если в первом случае дело касалось сборки машин на российской территории, то теперь речь только о продажах – во всяком случае, пока.

Для реализации в РФ технику Dongfeng «переупакуют» под локальный бренд Normax. Как сообщает источник, опубликовавший новость, презентация новой прокси-марки должна произойти уже в ближайшие недели.

Сообщается и модель, с которой стартуют российские продажи. По данным источника, это будет аналог Dongfeng K33 – цельнометаллический фургон грузоподъемностью 910 кг, имеющий 2,0-литровый турбодизель (143 л.с.) в паре с 6-ступенчатой МКП и передним приводом. Как выяснил «За рулем», сайт Normax уже работает – на нем говорится, что гарантия на машины составит 3 года или 150 000 км, а сам бренд имеет авторизованные сервисные центры.