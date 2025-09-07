Искра или дешевый одноклассник из Китая — кто круче по мотору?

«За рулем» сравнил силовые агрегаты Lada Iskra и Changan Alsvin

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин провел детальное сравнение новинки отечественного автопрома Lada Iskra и бюджетного китайского седана Changan Alsvin.

В качестве ближайшего конкурента Искры этот «китаец» напрашивается сам собой: это не самый большой, комфортный или симпатичный, зато один из самых доступных иностранных автомобилей на российском авторынке. Вместе с тем, продажи Искры буксуют: первая партия разошлась по покупателям буквально за пару дней, а дальше – тишина. Поговаривают о недостатке комплектующих для производства...

А может, не стоит ждать доступности Искры у каждого дилера и обратить взор на Changan Alsvin? Тут, конечно, надо сравнивать – и вот как выглядит сравнение по движкам.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Лада Искра по хорошей вазовской традиции выходит на рынок в нескольких кузовах. Предложат седан, универсал и псевдокроссовер. Агрегаты Искра давно знакомые – «четверка» 1.6 в двух вариантах. Восьмиклапанный развивает 90 л.с., 16-клапанная ГБЦ повышает отдачу до 106 сил. Трансмиссий еще больше – три. С базовым мотором сочетается 5-ступенчатая механика. С более мощным двигателем работает 6-скоростная «ручка» или вариатор. Оба агрегата – китайской фирмы WLY, с недавних пор ставящиеся на Весту.

Changan Alsvin по ассортименту агрегатов и кузовов намного скромнее. Модель выпускается только в виде седана. К нам поставляется с мотором 1.5 мощностью 98 сил и, что для машины такого класса неожиданно, с преселективным роботом.

