1,5 л, 192 л.с.: в Россию привезли большую партию недорогих кроссоверов

В РФ начались продажи кроссоверов Changan X5 Plus по цене от 1,1 млн рублей

В Россию поступила большая партия кроссоверов Changan X5 Plus. По данным «Китайских автомобилей», на различных платформах размещено 131 объявление о продаже X5 Plus с пробегом, который в большинстве случаев не превышает 25 км. Есть и такие экземпляры, которые проехали всего 1 км.

Changan X5 Plus

В основном, автомобили принадлежат частным предпринимателям в Дагестане, а в большинстве предложений указано киргизское регистрационное оформление. Цены на автомобили колеблются от 1,1 до 2,25 млн рублей.

Согласно статистике первичных и вторичных регистраций за семь месяцев 2025 года, предоставленной компанией «Автостат Инфо», модель X5 Plus в отчетах отсутствует.

Интерьер Changan X5 Plus

Тем не менее, уже известно, что российское представительство Changan активно занимается процессом сертификации кроссоверов X5 Plus. Модель получила уже как минимум три сертификата соответствия, которые необходимы для оформления Одобрения типа транспортного средства.

Этот кроссовер имеет размеры 4540×1860×1620 мм. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором, который развивает мощность 192 л.с. и 300 Нм, и 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

