Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России взлетел импорт автомобилей частными лицами

В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей составил 29,3 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года, по данным агентства «Автостат». Специалисты отметили заметные изменения в структуре импорта новых машин: доля физических лиц составила 46% в августе, тогда как в прошлом году она была только 14%.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Россия и Китай работают над взаимным признанием водительских прав

Россия и Китай ведут переговоры о взаимном признании национальных водительских удостоверений, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Работа по этому вопросу продолжается, однако конкретные сроки ее завершения пока не определены.

Российская версия Hyundai Creta сильно подешевела

В России упали цены на кроссовер Solaris HC, который является переработанной версией Hyundai Creta. Снижение составило от 131 000 до 256 000 рублей.

2.0 л, 197 л.с.: в Калуге начали выпускать третью модель новой российской марки

На калужском заводе АГР, ранее принадлежавшем Volkswagen, началось производство среднеразмерного кроссовера Tenet T8, который выпускается по полному циклу, включая сварку и покраску кузова. Эта модель является третьей и самой крупной в линейке нового российского бренда; ранее на конвейер вышли компактные модели Tenet T7 и T4.

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях с ценами от 3,54 млн до 3,79 млн рублей.

Путин рассказал, что нужно для возвращения европейских брендов

Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Президент России Владимир Путин отметил на Восточном экономическом форуме, что европейские компании выражают желание вернуться в страну, как только «отпадут ограничения политического характера». Он заметил, что многие из них ушли в ущерб себе по политическим причинам и сейчас ждут момента для возвращения. Путин подчеркнул, что Россия не закрыта для партнеров.

