Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России взлетел импорт автомобилей частными лицами

В августе 2025 года объем ввоза новых легковых автомобилей составил 29,3 тысячи единиц, что на 67% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года, по данным агентства «Автостат». Специалисты отметили заметные изменения в структуре импорта новых машин: доля физических лиц составила 46% в августе, тогда как в прошлом году она была только 14%.

Россия и Китай работают над взаимным признанием водительских прав

Россия и Китай ведут переговоры о взаимном признании национальных водительских удостоверений, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Работа по этому вопросу продолжается, однако конкретные сроки ее завершения пока не определены.

Российская версия Hyundai Creta сильно подешевела

В России упали цены на кроссовер Solaris HC, который является переработанной версией Hyundai Creta. Снижение составило от 131 000 до 256 000 рублей.

2.0 л, 197 л.с.: в Калуге начали выпускать третью модель новой российской марки

На калужском заводе АГР, ранее принадлежавшем Volkswagen, началось производство среднеразмерного кроссовера Tenet T8, который выпускается по полному циклу, включая сварку и покраску кузова. Эта модель является третьей и самой крупной в линейке нового российского бренда; ранее на конвейер вышли компактные модели Tenet T7 и T4.

Автомобиль будет доступен в двух комплектациях с ценами от 3,54 млн до 3,79 млн рублей.

Путин рассказал, что нужно для возвращения европейских брендов

Президент России Владимир Путин отметил на Восточном экономическом форуме, что европейские компании выражают желание вернуться в страну, как только «отпадут ограничения политического характера». Он заметил, что многие из них ушли в ущерб себе по политическим причинам и сейчас ждут момента для возвращения. Путин подчеркнул, что Россия не закрыта для партнеров.