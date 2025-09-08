Названы серьезные недостатки популярного японского кроссовера

Эксперт Житнухин перечислил пять серьезных минусов кроссовера Toyota C-HR

Кроссовер Toyota C-HR пользуется популярностью в России, однако у модели есть несколько недостатков. Об этом рассказал коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, большинство кроссоверов Toyota C-HR на российском рынке – это автомобили японской сборки и первого поколения.

У спортивного дизайна есть свои минусы: обзор на втором ряду оставляет желать лучшего из-за малых окон, а покатая крыша создает неудобства для высоких пассажиров из-за недостатка пространства над головой. Объем багажника составляет всего около 300 литров, что также является ограничением.

Toyota C-HR

На рынке распространены переднеприводные гибридные версии с 1.8-литровыми двигателями (98 л.с.), которые выделяются низким расходом топлива – около 7 литров на 100 км. Однако при покупке стоит проверить состояние тяговой батареи, так как она служит меньше, чем электродвигатель, но до 150 тыс. км, как правило, проблем не возникает. Если нужен полный привод, рекомендуется версия с турбомотором 1.2 (116 л.с.). Все модели оборудованы вариаторами.

Интерьер Toyota C-HR

Среди проблем с оборудованием Житнухин выделяет мультимедийную систему, которая иногда зависает и требует перезагрузки или перепрошивки. Подвеска может прослужить до 150 тыс. км при аккуратной эксплуатации, но может потребоваться замена стоек стабилизатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.