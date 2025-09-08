#
#
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Названы серьезные недостатки популярного японского кроссовера

Эксперт Житнухин перечислил пять серьезных минусов кроссовера Toyota C-HR

Кроссовер Toyota C-HR пользуется популярностью в России, однако у модели есть несколько недостатков. Об этом рассказал коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

По его словам, большинство кроссоверов Toyota C-HR на российском рынке – это автомобили японской сборки и первого поколения.

У спортивного дизайна есть свои минусы: обзор на втором ряду оставляет желать лучшего из-за малых окон, а покатая крыша создает неудобства для высоких пассажиров из-за недостатка пространства над головой. Объем багажника составляет всего около 300 литров, что также является ограничением.

Toyota C-HR
Toyota C-HR
На рынке распространены переднеприводные гибридные версии с 1.8-литровыми двигателями (98 л.с.), которые выделяются низким расходом топлива – около 7 литров на 100 км. Однако при покупке стоит проверить состояние тяговой батареи, так как она служит меньше, чем электродвигатель, но до 150 тыс. км, как правило, проблем не возникает. Если нужен полный привод, рекомендуется версия с турбомотором 1.2 (116 л.с.). Все модели оборудованы вариаторами.

Интерьер Toyota C-HR
Интерьер Toyota C-HR

Среди проблем с оборудованием Житнухин выделяет мультимедийную систему, которая иногда зависает и требует перезагрузки или перепрошивки. Подвеска может прослужить до 150 тыс. км при аккуратной эксплуатации, но может потребоваться замена стоек стабилизатора.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  Газета.Ru
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 345
08.09.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
Недостатки:
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
Комментарий:
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ
+2