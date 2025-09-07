#
Официальные продажи недорогого корейского кроссовера скоро стартуют в России

Виталий Осипов: KGM Actyon начнет продаваться в России в 2026 году

Корейский бренд KGM, «переродившийся» из SsangYong, вскоре начнет продажи еще одной модели – кроссовера Actyon, подтвердил генеральный директор эксклюзивного дистрибьютора KGM в России Виталий Осипов.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Он отметил, что сроки поставок и цены будут объявлены позже.

«Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», сказал Виталий Осипов.

Ожидается, что KGM Actyon может выйти на российский рынок в начале 2026 года. В настоящее время эти кроссоверы доступны через альтернативные схемы, и их цена в Дальнем Востоке составляет от 2 510 000 рублей, а в Москве, с учетом льготного утильсбора, – от 4 200 000 рублей.

KGM Actyon
KGM Actyon
Кроссовер будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с., агрегированным с классическим автоматом Aisin, а привод будет передним или полным в зависимости от комплектации.

Также Осипов прокомментировал возможность появления пикапа Musso, отметив, что его запуск на российском рынке не планируется.

«Что касается автомобиля Musso, то ответ — нет. Мы не планируем поставку, поскольку это пикап, и по моему личному мнению, да и по мнению рынка в целом, рынок пикапов сейчас пересыщен, и, честно говоря, предложений достаточно много. Еще один экземпляр, как нам кажется, будет нецелесообразен. Поэтому Actyon поставлять будем, Musso — не планировали», — сказал Виталий Осипов.
Автоновости дня
Лежнин Роман
KGM
07.09.2025 
KGM
Отзывы о KGM (Ssang Yong) Actyon (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
KGM (Ssang Yong) Actyon  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
Недостатки:
на бензиновом гремит цепь
Комментарий:
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.
+7