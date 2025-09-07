Официальные продажи недорогого корейского кроссовера скоро стартуют в России

Виталий Осипов: KGM Actyon начнет продаваться в России в 2026 году

Корейский бренд KGM, «переродившийся» из SsangYong, вскоре начнет продажи еще одной модели – кроссовера Actyon, подтвердил генеральный директор эксклюзивного дистрибьютора KGM в России Виталий Осипов.

Он отметил, что сроки поставок и цены будут объявлены позже.

«Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», – сказал Виталий Осипов.

Ожидается, что KGM Actyon может выйти на российский рынок в начале 2026 года. В настоящее время эти кроссоверы доступны через альтернативные схемы, и их цена в Дальнем Востоке составляет от 2 510 000 рублей, а в Москве, с учетом льготного утильсбора, – от 4 200 000 рублей.

KGM Actyon

Кроссовер будет оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с., агрегированным с классическим автоматом Aisin, а привод будет передним или полным в зависимости от комплектации.

Также Осипов прокомментировал возможность появления пикапа Musso, отметив, что его запуск на российском рынке не планируется.

«Что касается автомобиля Musso, то ответ — нет. Мы не планируем поставку, поскольку это пикап, и по моему личному мнению, да и по мнению рынка в целом, рынок пикапов сейчас пересыщен, и, честно говоря, предложений достаточно много. Еще один экземпляр, как нам кажется, будет нецелесообразен. Поэтому Actyon поставлять будем, Musso — не планировали», — сказал Виталий Осипов.