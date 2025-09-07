Не спешите перекрашивать машину из-за сколов — вот почему этого не стоит делать

Эксперт Корнев обосновал отсутствие необходимости перекраски авто из-за сколов

Со временем ЛКП автомобиля сильно «устает», и машина все меньше и меньше радует глаз.

В таком случае велик соблазн «облить» машину целиком или хотя бы ту или иную деталь. Однако это ошибочное решение, как минимум, с точки зрения будущей перепродажи. Но, даже если вы не планируете продавать машину, перекраска элементов целиком таит в себе определенные риски.

Эксперт Александр Корнев рассказал, почему локальный окрас сколов намного лучше полной перекраски кузова или отдельных элементов.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг

– Полная покраска элемента вместо локального ремонта может вызвать лишние вопросы при продаже.

Многие потенциальные покупатели принципиально выбирают автомобили без окрашенных деталей, при этом большинство из них спокойно относится к точечным подкрасам. Специально для таких людей сделайте фотографии машины до визита к малярам.

Человеческий фактор тоже играет роль. Мастер может ошибиться с технологией или не попасть в цвет. Исправлять последствия на целой детали обычно сложнее и дороже, чем на мелком участке кузова. Полная покраска всегда стоит больше, чем точечный ремонт. Вернуть эти деньги при продаже вряд ли удастся, только если машину не красили целиком. Небольшие сколы и царапины можно заделать самому с помощью специальных наборов с краской и лаком, а вот покрасить в домашних условиях не получится.