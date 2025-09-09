#
Свежий «японец» по цене Искры? Да, но есть пара нюансов...

«За рулем» показал особенности подержанного микровэна Honda Fit из Японии

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов опубликовал небольшой видеообзор подержанного Honda Fit VI поколения.

Сейчас такие машины в возрасте 3-5 лет стоят около 1,5 млн рублей – на Хонду вполне могут обратить внимание те, кто ищет небольшой семейный автомобиль в ценовом сегменте Лады Iskra. Но вот первый нюанс: в указанный бюджет укладываются чистые «японки», то есть автомобили с правым расположением руля. Это нужно учитывать, присматриваясь к такому, в целом, удобному и симпатичному авто.

Второй нюанс скрывается в салоне – все-таки это автомобиль с пробегом, хотя эксперт отмечает, что этим грешат и некоторые почти новые Фиты четвертой генерации... Смотрим видео!

Иннокентий Кишкурно
09.09.2025 
