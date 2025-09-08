На российском рынке появился отличный полноприводный кроссовер по приятной цене

В России стартовали продажи Chevrolet Equinox Activ по цене от 2,25 млн рублей

В России начались продажи Chevrolet Equinox Activ, который отличается от стандартной версии кроссовера более агрессивным дизайном, внедорожными шинами и усовершенствованными амортизаторами, что делает его более подходящим для поездок по загородным маршрутам.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В зависимости от комплектации кроссовер может быть с передним или полным приводом.

Базовая комплектация включает в себя светодиодные фары, мультимедийную систему с сенсорным экраном, камеру заднего вида, климат-контроль и другие современные опции.

Chevrolet Equinox

Более богатые комплектации предлагают кожаную отделку, панорамную крышу, помощь водителю и другие премиум-функции.

Стоимость Chevrolet Equinox Activ начинается с 2 250 000 рублей. По этой цене компания из Симферополя готова предложить кроссовер с черной кожаной отделкой, 11-дюймовой цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 11,3-дюймовым сенсорным экраном, электрорегулировками передних сидений, беспроводной зарядкой для мобильных устройств, двухзонным климат-контролем и другими полезными опциями.

