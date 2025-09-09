Что будет с российским авторынком в сентябре? Эксперты озвучили прогнозы

Продажи автомобилей в РФ составят 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года

Сентябрь на российском авторынке начался предсказуемо спокойно. По прогнозам первых осенних недель, продажи автомобилей ожидаются на уровне 120-125 тысяч единиц.

Это мнение высказал Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», отметив, что на спрос повлияют не только традиционные факторы, такие как ключевая ставка, курс рубля и процентные ставки по депозитам, но и доступность автомобилей.

По словам Евгения Житнухина, коммерческого директора автомобильного маркетплейса FRESH, авторынок России в сентябре будет сохранять тенденцию стабилизации, однако о значительном росте пока говорить преждевременно.

Ключевыми факторами, влияющими на рынок в ближайшее время, являются экономическая неопределенность, которая уменьшает покупательскую способность населения, а также рост цен на некоторые автомобили и услуги. Тем не менее, до конца 2025 года ожидается умеренное восстановление авторынка после падения в предыдущие периоды.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ», считает, что продажи, скорее всего, останутся в пределах 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года. Если Банк России снизит ключевую ставку в сентябре, это может привести к новым уровням продаж, превышающим августовские показатели.

«По нашим прогнозам, осенью среднемесячные продажи будут варьироваться в диапазоне 115 – 130 тысяч автомобилей. В сентябре итог продаж новых легковых машин пока видится на уровне 120 тысяч единиц. Сентябрь начался на низких значениях, сегодня фундаментальные причины для оптимизма еще не проявились. Государство борется с закредитованностью населения, ставки по коммерческим кредитам высокие, цены на машины растут, а скидки будут сокращаться из-за выбытия прошлогодних машин. Ряд марок на сентябрь пересмотрел «в минус» свои программы поддержки продаж – слишком больших финансовых усилий стоили им субсидированные кредитные программы, которые работали на удержание спроса всю весну и лето этого года», – комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.