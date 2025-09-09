#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...

Что будет с российским авторынком в сентябре? Эксперты озвучили прогнозы

Продажи автомобилей в РФ составят 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года

Сентябрь на российском авторынке начался предсказуемо спокойно. По прогнозам первых осенних недель, продажи автомобилей ожидаются на уровне 120-125 тысяч единиц.

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Это мнение высказал Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», отметив, что на спрос повлияют не только традиционные факторы, такие как ключевая ставка, курс рубля и процентные ставки по депозитам, но и доступность автомобилей.

По словам Евгения Житнухина, коммерческого директора автомобильного маркетплейса FRESH, авторынок России в сентябре будет сохранять тенденцию стабилизации, однако о значительном росте пока говорить преждевременно.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ключевыми факторами, влияющими на рынок в ближайшее время, являются экономическая неопределенность, которая уменьшает покупательскую способность населения, а также рост цен на некоторые автомобили и услуги. Тем не менее, до конца 2025 года ожидается умеренное восстановление авторынка после падения в предыдущие периоды.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ», считает, что продажи, скорее всего, останутся в пределах 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года. Если Банк России снизит ключевую ставку в сентябре, это может привести к новым уровням продаж, превышающим августовские показатели.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
«По нашим прогнозам, осенью среднемесячные продажи будут варьироваться в диапазоне 115 – 130 тысяч автомобилей. В сентябре итог продаж новых легковых машин пока видится на уровне 120 тысяч единиц. Сентябрь начался на низких значениях, сегодня фундаментальные причины для оптимизма еще не проявились. Государство борется с закредитованностью населения, ставки по коммерческим кредитам высокие, цены на машины растут, а скидки будут сокращаться из-за выбытия прошлогодних машин. Ряд марок на сентябрь пересмотрел «в минус» свои программы поддержки продаж – слишком больших финансовых усилий стоили им субсидированные кредитные программы, которые работали на удержание спроса всю весну и лето этого года», – комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 288
09.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0