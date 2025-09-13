Сколько бензина лучше заливать в бак на одной заправке

Эксперт объяснил, почему не стоит заправлять автомобиль на минимальные суммы

Эксперт Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service, предупредил об опасностях, связанных с заправкой топлива на небольшие суммы.

Некоторым кажется, что заливать бензин «по чуть-чуть» экономно, но в итоге все выходит наоборот.

Он объяснил, что при малом количестве бензина в баке образуется избыток воздуха, что приводит к конденсации влаги на стенках. Этот конденсат, смешиваясь с топливом, вызывает коррозию металлических элементов бака, а также повреждает топливный насос, фильтры и форсунки. Особенно критично это для современных автомобилей, где даже незначительные загрязнения могут нарушить работу двигателя.

Пономарев отметил, что многие водители не учитывают роль бензина в охлаждении топливного насоса. При недостатке топлива насос перегревается, что ускоряет его износ и увеличивает риск поломки. Замена этой детали требует существенных затрат, особенно на новых моделях автомобилей.

Он также опроверг миф о том, что полный бак повышает риск возгорания при авариях. По словам эксперта, основную опасность представляет не топливо в баке, а пары бензина, которые концентрируются в пустом баке и легче воспламеняются. В полном баке паров практически нет, что снижает вероятность пожара.

Кроме того, постоянные поездки на заправку для дозаправки небольших объемов топлива приводят к потере времени и ограничивают возможность выбора качественной АЗС. Это напрямую влияет на долговечность двигателя и других узлов автомобиля.

Таким образом, поддержание достаточного уровня топлива в баке является не расточительством, а разумной мерой для обеспечения надежности и сохранности автомобиля.