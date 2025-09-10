#
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Бензин уходит в отрыв от инфляции
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
В России взлетели цены на ремонт авто: сколько теперь стоит быть автомобилистом?

Эксперт Турсунова: Рост цен на ремонт авто в России составил 15% с начала года

Цены на услуги по ремонту автомобилей в России возросли примерно на 15% с начала года.

Это связано, в частности, с ростом стоимости аренды помещений, в которых располагаются автосервисы, а также с увеличением затрат на содержание и зарплату сотрудникам, рассказала сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

Но, по ее словам, основной фактор этого роста – увеличение цен на запчасти, которые дорожают на протяжении нескольких лет из-за ограниченного предложения и сложной логистики. В настоящее время владельцы автомобилей тратят в среднем 23-25 тыс. рублей на ремонт, что выше прошлогодних данных, рассказала Турсунова.

Однако эта цифра отражает несколько тенденций, таких как удорожание работ и запчастей, а также возрастающие запросы на более серьезные ремонты для продления срока службы автомобилей.

Таким образом, увеличение средних трат в российских автосервисах обусловлено не только объективным ростом себестоимости, но и тем, что автовладельцы стали усерднее следить за состоянием своих машин, добавила Турсунова.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены на запчасти и расходные материалы продолжат расти наряду с увеличением операционных затрат СТО, что будет поддерживать высокие цены на услуги по ремонту автомобилей.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
10.09.2025 
0