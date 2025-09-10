В России взлетели цены на ремонт авто: сколько теперь стоит быть автомобилистом?
Цены на услуги по ремонту автомобилей в России возросли примерно на 15% с начала года.
Это связано, в частности, с ростом стоимости аренды помещений, в которых располагаются автосервисы, а также с увеличением затрат на содержание и зарплату сотрудникам, рассказала сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
Но, по ее словам, основной фактор этого роста – увеличение цен на запчасти, которые дорожают на протяжении нескольких лет из-за ограниченного предложения и сложной логистики. В настоящее время владельцы автомобилей тратят в среднем 23-25 тыс. рублей на ремонт, что выше прошлогодних данных, рассказала Турсунова.
Однако эта цифра отражает несколько тенденций, таких как удорожание работ и запчастей, а также возрастающие запросы на более серьезные ремонты для продления срока службы автомобилей.
Таким образом, увеличение средних трат в российских автосервисах обусловлено не только объективным ростом себестоимости, но и тем, что автовладельцы стали усерднее следить за состоянием своих машин, добавила Турсунова.
Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены на запчасти и расходные материалы продолжат расти наряду с увеличением операционных затрат СТО, что будет поддерживать высокие цены на услуги по ремонту автомобилей.
