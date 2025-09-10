#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Почему отечественная «буханка» иногда дороже «китайцев»?

Эксперт Васильев: УАЗ-«буханка» – это спецтехника не для комфортных поездок

Стоимость отечественной УАЗ-«буханка» у дилеров иногда превышает цены на китайские автомобили, что связано с особенностями конструкции и функциями ульяновской модели.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Автоэксперт Егор Васильев пояснил, что «буханку» не следует рассматривать как средство для комфортного передвижения – это специализированный инструмент, предназначенный для передвижения по различным покрытиям.

По его мнению, такой механизм просто не может быть дешевым по определению. Васильев также отметил, что цена базовой версии «буханки» за 2024 год составляет 1 430 000 рублей, что в современных условиях «не так уж и много». Это настоящий внедорожник с полноценным полным приводом, рамой и понижающей передачей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вопрос конкуренции с китайскими автомобилями, по мнению Васильева, вообще не стоит, так как цена полноприводных моделей из Китая обычно начинается от 3 миллионов рублей, и их полный привод часто непригоден для бездорожья и не будет полезен вне асфальтовых участков.

Васильев добавил, что цены китайских автомобилей в объявлениях на дилерских ресурсах могут относиться к подержанным машинам или служат способом привлечения покупателей, который часто заканчивается более высокой итоговой ценой.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Прайм
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:УАЗ
Количество просмотров 182
10.09.2025 
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0