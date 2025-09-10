Почему отечественная «буханка» иногда дороже «китайцев»?

Эксперт Васильев: УАЗ-«буханка» – это спецтехника не для комфортных поездок

Стоимость отечественной УАЗ-«буханка» у дилеров иногда превышает цены на китайские автомобили, что связано с особенностями конструкции и функциями ульяновской модели.

Автоэксперт Егор Васильев пояснил, что «буханку» не следует рассматривать как средство для комфортного передвижения – это специализированный инструмент, предназначенный для передвижения по различным покрытиям.

По его мнению, такой механизм просто не может быть дешевым по определению. Васильев также отметил, что цена базовой версии «буханки» за 2024 год составляет 1 430 000 рублей, что в современных условиях «не так уж и много». Это настоящий внедорожник с полноценным полным приводом, рамой и понижающей передачей.

Вопрос конкуренции с китайскими автомобилями, по мнению Васильева, вообще не стоит, так как цена полноприводных моделей из Китая обычно начинается от 3 миллионов рублей, и их полный привод часто непригоден для бездорожья и не будет полезен вне асфальтовых участков.

Васильев добавил, что цены китайских автомобилей в объявлениях на дилерских ресурсах могут относиться к подержанным машинам или служат способом привлечения покупателей, который часто заканчивается более высокой итоговой ценой.