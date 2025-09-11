#
Раскрыта внешность абсолютно новой Toyota Corolla: она теперь похожа на Camry

Опубликованы фото и характеристики обновленной версии Toyota Corolla

Министерство промышленности Китая представило обновленную версию Toyota Corolla, которая после фейслифтинга почти полностью повторяет внешний вид передней части Toyota Camry XV80.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Однако изменения коснулись только передней части, задняя остается без изменений. Длина новой Corolla составляет 4710 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1435 мм, а колесная база равна 2750 мм.

Бензиновая и гибридная версии имеют одинаковые размеры. Базовая версия будет оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л.с., в то время как топовая версия будет гибридной с силовой установкой, основанной на 1,8-литровом двигателе.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:Минпром КНР | Toyota
11.09.2025 
Фото:Минпром КНР | Toyota
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+25