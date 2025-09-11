В России начались продажи нового пикапа на японской платформе

В Якутске продают новый пикап Dongfeng Z9 2025 года за 6 миллионов рублей

В Якутске на торговых платформах был обнаружен новый пикап Dongfeng Z9 2025 года, созданный на базе Nissan Frontier Pro.

Ранее сообщалось о том, что данная модель проходит сертификацию и, возможно, станет доступна для покупки в сентябре под маркой Oting.

Согласно объявлению, данный пикап укомплектован 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 258 лошадиных сил от Mitsubishi, который работает в тандеме с АКП.

Автомобиль представлен в комплектации Enjoy, которая включает в себя большой мультимедийный экран, кожаную отделку интерьера, подогрев зеркал, стекол и сидений, климат-контроль, панорамную крышу и различные системы помощи водителю.

Dongfeng Z9

Пикап выполнен в цвете белый металлик, а его интерьер отделан рыжей кожей.

Продавец из Республики Саха запрашивает за машину 6 миллионов рублей, что выше цен ближайших конкурентов: Foton Tunland V7 – от 5,25 миллиона рублей и Great Wall Poer – от 3,55 миллиона рублей, доступных на российском рынке.

Важно отметить, что Dongfeng Z9 можно заказать у официальных дилеров, по цене от 4,3 миллиона рублей.

Dongfeng Z9