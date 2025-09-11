На рынок вышел новый доступный кроссовер для большой семьи
В Китае объявлены цены для предзаказа кроссовера Jetour X70L, который будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.
Стоимость модели колеблется в диапазоне от 125,9 тыс. до 158,9 тыс. юаней (что составляет примерно 1,49-1,89 млн рублей по курсу на момент публикации).
Автомобиль оборудован 1.5-литровым двигателем и имеет обновленный дизайн.
Визуально его отличает решетка радиатора с горизонтальными планками и бумерангообразные ходовые огни, расположенные под горизонтальными фарами. Задний бампер выделяется двумя патрубками выхлопной системы с хромированной окантовкой.
Внутри автомобиля установлено трехспицевое рулевое колесо и большой экран медиасистемы. Передние и задние сиденья поддерживают электрорегулировки.
Длина кроссовера составляет 4810 мм, а колесная база – 2252 мм. Мощность двигателя достигает 184 л.с., а сам автомобиль доступен в вариантах на пять и семь мест.
