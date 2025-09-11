#
На рынок вышел новый доступный кроссовер для большой семьи

В КНР стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70L по цене от 1,5 млн рублей

В Китае объявлены цены для предзаказа кроссовера Jetour X70L, который будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.

Стоимость модели колеблется в диапазоне от 125,9 тыс. до 158,9 тыс. юаней (что составляет примерно 1,49-1,89 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль оборудован 1.5-литровым двигателем и имеет обновленный дизайн.

Визуально его отличает решетка радиатора с горизонтальными планками и бумерангообразные ходовые огни, расположенные под горизонтальными фарами. Задний бампер выделяется двумя патрубками выхлопной системы с хромированной окантовкой.

Внутри автомобиля установлено трехспицевое рулевое колесо и большой экран медиасистемы. Передние и задние сиденья поддерживают электрорегулировки.

Длина кроссовера составляет 4810 мм, а колесная база – 2252 мм. Мощность двигателя достигает 184 л.с., а сам автомобиль доступен в вариантах на пять и семь мест.

Jetour X70L
Jetour X70L
Источник:  Газета.Ru
