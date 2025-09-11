#
Названы самые популярные иномарки в России стоимостью до 1,5 млн рублей

Эксперты «Автостат» перечислили самые популярные иномарки в РФ до 1,5 млн рублей

В августе 2025 года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 1,43 миллиона рублей, что на 4% ниже, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 1,49 миллиона рублей.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие иномарки россияне предпочитают приобретать на вторичном рынке.

Наиболее популярными четырехлетними иномарками в ценовом диапазоне около 1,5 миллиона рублей стали корейские модели Kia Rio и Hyundai Solaris.

Среди более возрастных автомобилей наибольшим спросом пользуются шестилетняя Renault Arkana, семилетние Kia Ceed и Toyota Corolla, а также восьмилетняя Hyundai Creta.

Kia Rio
Hyundai Solaris
Кроме того, в категории «молодых» автомобилей стоят на первом месте двухлетние китайские модели: кроссовер Chery Tiggo 4 Pro и седан Omoda S5.

Ранее сервис «Авто.ру Бизнес» провел анализ объявлений от частных продавцов за август и определил наиболее востребованные автомобили с пробегом, которые привлекли максимальное количество звонков от потенциальных покупателей.

Источник:  Автостат
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
11.09.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
