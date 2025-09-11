#
Продажи единственного не китайского иностранного бренда в России пошли вверх

Сергей Целиков: Продажи бренда KGM в России увеличились после снижения цен

В августе на российском рынке было продано 347 новых автомобилей корейского бренда KGM (прежнее название – SsangYong), а в первую неделю сентября – еще 94 машины. С начала продаж зарегистрировано 942 автомобиля.

Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Сергей Целиков, руководитель «Автостата», отметил, что запуск продаж KGM столкнулся с трудностями из-за завышенных цен, что привело к низкому спросу на начальном этапе. Однако с июля, после уменьшения цен, наблюдается рост продаж.

Самым востребованным автомобилем стал компактный кроссовер Korando, на который приходится 50% всех продаж. Его базовая комплектация 2024 года с учетом скидки стоит 2,69 млн рублей, а более новые модели 2025 года дороже на 300 тыс. рублей.

KGM Torres
На второе место по популярности вышел среднеразмерный кроссовер Torres, составивший 31% от всех продаж. Его цена начинается от 3,09 млн рублей (также со скидками). Большой рамный внедорожник Rexton занимает 11% рынка, его стоимость начинается от 4,79 млн рублей, тогда как компактный Tivoli наименее популярен, составив лишь 7% продаж, при цене от 2,39 млн рублей.

Интерьер KGM Torres
KGM является единственным иностранным (не китайским) брендом, который официально предлагает автомобили в России с 5-летней гарантией и сервисным обслуживанием. В будущем компания планирует представить обновленный Action на российском рынке.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат
Лежнин Роман
Фото:KGM
11.09.2025 
Фото:KGM
