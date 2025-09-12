Представлена замена легендарному Ford Focus: подробности
Компания Ford готовится к запуску нового среднеразмерного кроссовера, который займет место модели Focus, производство которой завершится в ноябре 2025 года.
Новый автомобиль будет производиться на заводе в Валенсии, Испания, с возможностью выпуска до 300 000 единиц в год.
Кроссовер станет частью стратегии Ford для восстановления позиций на европейском рынке и будет оснащен бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми агрегатами.
Ожидается, что новинка будет основана на платформе C2, которая уже используется в моделях C-сегмента, включая четвертое поколение Focus.
Эта платформа применяется в различных автомобилях по всему миру, но еще не адаптирована для полностью электрических систем. Ford намерен укрепить свои позиции в Европе, делая акцент на доступные модели и электрификацию.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube