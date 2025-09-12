Представлена замена легендарному Ford Focus: подробности

Новый кроссовер Ford на платформе C2 начнут собирать в Испании в 2025 году

Компания Ford готовится к запуску нового среднеразмерного кроссовера, который займет место модели Focus, производство которой завершится в ноябре 2025 года.

Новый автомобиль будет производиться на заводе в Валенсии, Испания, с возможностью выпуска до 300 000 единиц в год.

Кроссовер станет частью стратегии Ford для восстановления позиций на европейском рынке и будет оснащен бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми агрегатами.

Ожидается, что новинка будет основана на платформе C2, которая уже используется в моделях C-сегмента, включая четвертое поколение Focus.

Эта платформа применяется в различных автомобилях по всему миру, но еще не адаптирована для полностью электрических систем. Ford намерен укрепить свои позиции в Европе, делая акцент на доступные модели и электрификацию.

Концепт нового кроссовера Ford