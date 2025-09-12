Эти авто больше всего любят угонщики

#
Исследование: Hyundai и Kia признаны самыми угоняемыми машинами в РФ в 2025 году

В первой половине 2025 года в России зафиксировано на 6% больше случаев угонов автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, согласно исследованию «Страхового дома ВСК».

Марки Hyundai и Kia лидируют по числу угонов, составляя 17% от общего количества краж. На второе место вышли автомобили Lexus, на которые приходится 14% случаев. Далее идут Lada с 11%, Toyota и Mitsubishi, у каждой из которых по 8%, замыкает список Mercedes-Benz с 5,7%.

В числе моделей, наиболее часто угоняемых, оказался внедорожник Lexus LX, который стал объектом преступников в 8% случаев. Доля угонов китайских машин достигла 8,5%, что значительно выше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 3%. Наиболее угоняемыми среди китайских марок являются автомобили Chery и Lixiang, каждая из которых занимает около 3% от числа страховых случаев.

Изменения коснулись и географии автоугонов: если в 2024 году впереди были Москва и Дагестан, то в 2025 году наибольшее число краж зарегистрировано в Москве (28%), Санкт-Петербурге (20%) и Краснодарском крае (11%).

Другие регионы, такие как Дагестан, Татарстан, Кемеровская, Ростовская, Брянская, Рязанская, Тверская и Ярославская области, а также Хабаровский край, составляют лишь 2,8% от общего количества угонов.

Эксперты подметили, что 34% угонов происходят между 7:00 и 11:00 утра, а 26% угонов фиксируются в ночное время с полуночи до 6:00.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
12.09.2025 
Фото:Depositphotos
