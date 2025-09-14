#
Вышел новый Aston Martin – он стоит 290 000 рублей, но есть нюанс

Aston Martin представил детскую коляску, созданную совместно с компанией Egg

Британский производитель премиальных автомобилей Aston Martin и компания Egg создали детскую коляску.

В продажу эта красота поступит в декабре – правда, лишь в Великобритании и «некоторых других странах», сообщает официальный сайт Egg.

Цена базовой версии составляет 2500 фунтов стерлингов – это около 290 тысяч рублей по актуальному курсу. В качестве опций предлагаются универсальные адаптеры для автокресел, двухсторонняя флисовая подкладка для сиденья, «люксовое» одеяло, люлька с чехлом из шерсти альпаки, а также простыни и дождевики.

Источник:  Aston Martin
Иннокентий Кишкурно
14.09.2025 
