Mercedes-Benz снова регистрирует товарный знак в России для продажи автомобилей

Mercedes подал заявки на регистрацию двух вариантов товарных знаков в России

Компания Mercedes-Benz подала заявки в Роспатент на два варианта написания своего бренда на русском и английском языках.

По информации издания, немецкий производитель намерен продавать автомобили, компоненты для них и предоставлять услуги по ремонту.

Заявки на регистрацию товарных знаков «Mercedes-Benz» и «Мерседес-Бенц» были поданы 10 сентября, а в качестве заявителя указана Mercedes-Benz Group AG.

Кроме основной сферы автомобилестроения, заявки также касаются продажи детских колясок и других товаров. Стоит напомнить, что автоконцерн Mercedes-Benz официально заявил о своем уходе из России и продаже активов в октябре 2022 года.

Источник:  Роспатент
Лежнин Роман
12.09.2025 
