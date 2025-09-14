Рассекречен новый крупный внедорожник, который будут продавать в России

Китайский Минпром представил внедорожник iCAR V27 с гибридной силовой установкой

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало изображения и информацию о новом внедорожнике iCAR V27, который предназначен для экспорта и будет представлен на таких рынках, как Россия, где продажи запланированы на 2026 год.

iCAR V27

Дизайн автомобиля выполнен в квадратной стилистике и напоминает внедорожники Land Rover и Land Cruiser 250. Среди его особенностей можно выделить декоративные элементы на крыльях и задних стойках, спойлер на верхней части задней двери и прямоугольный «рюкзачок» – специальный бокс для хранения вещей.

Габаритные размеры автомобиля составляют 5055х1976х1894 мм, колесная база равна 2910 мм.

iCAR V27

Под капотом установлена гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 143 л.с. Привод колес осуществляется двумя электромоторами, что позволяет достигать общей мощности 455 л.с. Максимальный запас хода на электротяге составляет 200 км.