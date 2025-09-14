В РФ ужесточат ответственность за передачу детям управления машиной и питбайками

Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за передачу авто детям

Следственный комитет России выразил намерение ужесточить ответственность для взрослых, которые вовлекают детей и подростков в деятельность, угрожающую их жизни.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что под такими действиями понимается, в том числе, передача ребенку управления различными транспортными средствами, такими как питбайки, квадроциклы, мопеды и автомобили.

Эти действия подпадают под статью 151.2 Уголовного кодекса РФ, которая касается вовлечения несовершеннолетних в опасные действия.

Наказание за такие поступки включает штрафы в размере от 50 до 80 тысяч рублей, а также исправительные или принудительные работы сроком до одного года.

Следственный комитет рассматривает возможность пересмотра данных санкций, однако точные детали пока не сообщаются.

В последнее время следственные органы начали активно возбуждать уголовные дела по этой статье против родителей, чьи дети попали в ДТП, управляя автомобилями или мототранспортом.