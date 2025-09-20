Виноват Китай? BMW объяснила гигантские решетки радиатора

В BMW заявили, что причиной появления массивных решеток радиатора стал Китай

Баварский автогигант, похоже, отказывается от знаменитых огромных решеток радиатора в новых поколениях автомобилей. Однако в самой компании не признают, что этот дизайн был провалом.

Директор по дизайну BMW Адриан ван Хойдонк заявил, что решение сохранять большие решетки было основано на предпочтениях покупателей. Он объяснил, что в таких ключевых регионах, как Китай, этот дизайн пользовался большой популярностью и спросом.

«В некоторых регионах мира, например в Китае, это хорошо: люди всё еще просят большие решетки радиатора. Так что это своего рода сложная ситуация, в которой вы находитесь как глобальный бренд».

При этом, несмотря на шквал критики от автоэкспертов и западных клиентов, модели с массивными решетками, такие как M3 или X7, продолжали отлично продаваться.

Видя коммерческий успех, руководство марки не чувствовало необходимости что-то менять в угоду критикам. Таким образом, спорный дизайн стал осознанной стратегией, ориентированной на вкусы самых платежеспособных рынков.

Отчасти кажется, что дизайнер пытается переложить вину на китайских покупателей, однако в целом мода, похоже, теперь склоняется к изящным, но узнаваемым формам.