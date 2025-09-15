BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?

BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на Мюнхенском автосалоне

На Мюнхенском автосалоне BMW презентовала электрический внедорожник iX3 и представила новый логотип.

Дизайн логотипа изменился незначительно: сохранено внешнее хромированное кольцо, однако исчезла внутренняя хромированная линия, отделяющая черное кольцо и сине-белый узор, а также хромированные полосы, разделяющие синий и белый цвета.

Остались лишь хромированные элементы с дымчатой текстурой, что придало логотипу более современный вид.

Также обновлены детали: черная часть логотипа теперь матовая вместо глянцевой, буквы BMW стали тоньше, а общая форма выглядит более плоской.

Логотип сначала внедрят на iX3, позже он появится на будущих моделях компании.