Юрист Бачурина: использование телефона в стоящем авто не является нарушением

Звонки по телефону за рулем без гарнитуры разрешены при определенных условиях

По словам юриста Валентины Бачуриной, использование телефона за рулем без гарнитуры разрешено, если автомобиль стоит на месте.

Это касается длительных пробок, когда движение прекращается полностью, или ожидания красного сигнала светофора. Важным является полное отсутствие движения. Как только поток машин трогается, телефон необходимо убрать, чтобы избежать штрафа.

За разговор по телефону во время движения положен штраф в размере 1500 рублей. Важно, что за повторное нарушение сумма штрафа не увеличивается, однако этот факт могут учесть при установлении вины, если произойдет ДТП.

Без штрафа можно пользоваться телефоном только в экстренных случаях для вызова скорой, полиции или пожарных, когда нет возможности безопасно остановиться.

Если же штраф выписали неправомерно, например, когда вы стояли в глухой пробке, его можно оспорить. Для этого в течение 10 дней нужно подать жалобу в ГИБДД через портал «Госуслуги» или напрямую, приложив доказательства: запись с видеорегистратора, показания свидетелей или распечатку звонков, подтверждающих, что разговора не было.

Источник:  РИА Новости
16.09.2025 
