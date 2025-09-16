На рынок выходит новый проходимый кроссовер дешевле 2 миллионов рублей

#
Компания Great Wall Motor представила на своем домашнем рынке новый кроссовер Haval Big Dog Plus. Модель будет доступна в пяти комплектациях с ценами от 135 800 до 183 800 юаней, что по текущему курсу составляет от 1,6 до 2,1 миллиона рублей.

Haval Big Dog Plus является обновленной версией второго поколения Haval Big Dog и отличается новым внешним видом, а также наличием бензиновых и гибридных версий.

Визуально модель отличается полуоткрытой решеткой радиатора с более крупным логотипом Haval, а также новыми пластиковыми расширителями колесных арок с заклепками.

Размеры кузова остались прежними: длина 4705 мм, ширина 1908 мм, высота 1780 мм, а колесная база равна 2810 мм. Угол въезда составляет 24°, угол съезда – 30°, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 560 мм.

Внутри автомобиля установлены новый двухспицевый руль, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый центральный экран для информационно-развлекательной системы на основе операционной системы Coffee OS 3.0 от GWM. В автомобиле предусмотрено шесть подушек безопасности и 38 отсеков для хранения различных предметов.

Бензиновая версия Haval Big Dog Plus оснащена 1,5-литровым или 2,0-литровым турбированным двигателем. Первый двигатель имеет мощность 181 л. с. и работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DCT, а второй – мощностью 235 л. с. с девятиступенчатой коробкой.

Плагин-гибридная версия построена на 1,5-литровом бензиновом моторе мощностью 154 л. с. и включает два электромотора и двухступенчатую коробку DHT. Мощность переднего электромотора составляет 94 л. с., а заднего – 201 л. с. Предлагается два типа литий-железо-фосфатных аккумуляторов с емкостью 18,74 кВт·ч и 27,54 кВт·ч, позволяющих проехать до 105 и 150 километров на чистом электричестве соответственно (по циклу CLTC).

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:Autohome
16.09.2025 
Фото:Autohome
