В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения
Китайский Минпром показал фото Toyota Levin нового поколения
Министерство промышленности Китая опубликовало изображения нового поколения Toyota Levin.
Toyota Levin
Эта модель представляет собой обновленную версию Toyota Corolla с измененным дизайном передней части. Не только внешность стала более привлекательной, но и размеры увеличились: длина выросла на 55 мм, а колесная база – на 50 мм.
Габариты новой машины составляют 4695 х 1780 х 1435 мм, с колесной базой в 2750 мм.
Toyota Levin
Toyota Levin будет доступна с двумя вариантами двигателей: бензиновым 2,0-литровым, мощностью 171 л.с., и гибридной силовой установкой, мощность ее ДВС составляет 98 л.с.
Дата официальной премьеры новой Toyota Levin пока неизвестна.
Фото:Минпром КНР/Autohome
4
17.09.2025
Отзывы о Toyota Corolla (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+25