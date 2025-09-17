В Сети показали фото еще одной версии Toyota Corolla нового поколения

Китайский Минпром показал фото Toyota Levin нового поколения

Министерство промышленности Китая опубликовало изображения нового поколения Toyota Levin.

Toyota Levin

Эта модель представляет собой обновленную версию Toyota Corolla с измененным дизайном передней части. Не только внешность стала более привлекательной, но и размеры увеличились: длина выросла на 55 мм, а колесная база – на 50 мм.

Габариты новой машины составляют 4695 х 1780 х 1435 мм, с колесной базой в 2750 мм.

Toyota Levin

Toyota Levin будет доступна с двумя вариантами двигателей: бензиновым 2,0-литровым, мощностью 171 л.с., и гибридной силовой установкой, мощность ее ДВС составляет 98 л.с.

Дата официальной премьеры новой Toyota Levin пока неизвестна.