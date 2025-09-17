В Африке может появиться завод по выпуску Lada

АВТОВАЗ рассматривает возможность запуска производства в Египте

Российский автогигант АВТОВАЗ сохраняет интерес к рынку Египта и соседних государств, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители завода отмечают, что сейчас руководство АВТОВАЗа изучает египетский рынок и локальные индустриальные возможности. Напомним, в Египте планируется построить российскую промышленную зону (РПЗ) – 14 сентября участок под нее близ Суэцкого канала осмотрел прибывший в страну вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он выразил надежду, что первые компании начнут работать в РПЗ до 2030 года.

Для АВТОВАЗа Египет традиционно являлся одним из значимых экспортных рынков, а в 2002-2007 годах здесь даже собрали из привезенных машинокомплектов около 9 тысяч экземпляров ВАЗ-2107.

К идее вернулись уже в новую эпоху: в 2023 году президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял о намерении завода поставлять свою продукцию на рынки Африки, а конкретно в Египте – организовать сборочное производство ряда моделей Lada. Египет вместе с партнерской компанией Al Amat рассматривается как транспортно-логистический хаб для всего Африканского континента.