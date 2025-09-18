Появились первые фото новой версии популярного в России японского кроссовера
Компания Mitsubishi Motors представила электрическую версию кроссовера Eclipse Cross, специально предназначенную для европейского рынка.
Постепенный старт продаж запланирован до конца 2025 года, а сборка осуществится на заводе Renault в Дуэ. Об этом стало известно из официального пресс-релиза Mitsubishi.
Эта новинка построена на платформе CMF-EV и доступна только в электрической модификации. Внешний вид включает переднюю часть в стиле концепции Dynamic Shield, колеса размером 20 дюймов с дисками, отражающими треугольный логотип бренда, а также заднюю часть, выполненную в фирменном стиле Hexagonal Stability.
Электромотор нового кроссовера выдает мощность в 160 кВт и крутящий момент в 300 Н·м. Mitsubishi Eclipse Cross укомплектован батареей емкостью 87 кВт·ч, что обеспечивает до 600 км пробега по циклу WLTP. Быстрая зарядка поддерживается мощностью до 150 кВт, стандартная – до 22 кВт. В 2026 году планируется запустить версию с меньшим запасом хода.
Дизайн интерьера включает серебристые вставки и 48 вариантов подсветки, которые изменяют цвет в зависимости от выбранного режима движения. Панорамная крыша оснащена функцией электрохромного затемнения.
Мультимедийная система располагает вертикальным 12,3-дюймовым экраном с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Аудиосистема Harman Kardon предлагает пять режимов звучания. Через приложение Mitsubishi можно удаленно управлять замками, зарядкой и другими функциями, а обновления программного обеспечения происходят по воздуху (FOTA).
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Новый электрический Mitsubishi Eclipse Cross оснащен до 20 системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, систему удержания в полосе Mi-Pilot, круговой обзор (AVM), мониторинг усталости водителя (DAM), систему предотвращения лобовых столкновений (FCM), ассистент парковки и другие технологии.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube