Появились первые фото новой версии популярного в России японского кроссовера

Mitsubishi Motors анонсировала электрическую версию Eclipse Cross для Европы

Компания Mitsubishi Motors представила электрическую версию кроссовера Eclipse Cross, специально предназначенную для европейского рынка.

Постепенный старт продаж запланирован до конца 2025 года, а сборка осуществится на заводе Renault в Дуэ. Об этом стало известно из официального пресс-релиза Mitsubishi.

Эта новинка построена на платформе CMF-EV и доступна только в электрической модификации. Внешний вид включает переднюю часть в стиле концепции Dynamic Shield, колеса размером 20 дюймов с дисками, отражающими треугольный логотип бренда, а также заднюю часть, выполненную в фирменном стиле Hexagonal Stability.

Mitsubishi Eclipse Cross

Электромотор нового кроссовера выдает мощность в 160 кВт и крутящий момент в 300 Н·м. Mitsubishi Eclipse Cross укомплектован батареей емкостью 87 кВт·ч, что обеспечивает до 600 км пробега по циклу WLTP. Быстрая зарядка поддерживается мощностью до 150 кВт, стандартная – до 22 кВт. В 2026 году планируется запустить версию с меньшим запасом хода.

Mitsubishi Eclipse Cross

Дизайн интерьера включает серебристые вставки и 48 вариантов подсветки, которые изменяют цвет в зависимости от выбранного режима движения. Панорамная крыша оснащена функцией электрохромного затемнения.

Мультимедийная система располагает вертикальным 12,3-дюймовым экраном с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Аудиосистема Harman Kardon предлагает пять режимов звучания. Через приложение Mitsubishi можно удаленно управлять замками, зарядкой и другими функциями, а обновления программного обеспечения происходят по воздуху (FOTA).

Mitsubishi Eclipse Cross

Новый электрический Mitsubishi Eclipse Cross оснащен до 20 системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, систему удержания в полосе Mi-Pilot, круговой обзор (AVM), мониторинг усталости водителя (DAM), систему предотвращения лобовых столкновений (FCM), ассистент парковки и другие технологии.