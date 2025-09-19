#
19 сентября
19 сентября
19 сентября
В России наладили поставки новых доступных японских кроссоверов: известны цены

В России начали продавать кроссовер Honda Vezel по цене от 1,75 млн рублей

В России организованы «альтернативные» поставки кроссовера Honda Vezel, который ранее официально не продавался на российском рынке.

Снизить расход топлива — это легко: простые советы

Модель доступна как в праворульной, так и в леворульной конфигурации, при этом цена начинается от 1 750 000 рублей.

В то же время новый Honda CR-V, даже от частных поставщиков, продается уже от 2 700 000 рублей. Более дорогими являются и официальные компактные кроссоверы от китайских производителей, таких как Chery Tiggo 4, Changan CS35 Plus и GAC GS3, чьи цены стартуют от 1 999 000 рублей, 2 369 900 рублей (с учетом скидки на 2024 год) и 2 449 000 рублей соответственно.

Honda Vezel предоставляет самые выгодные цены, особенно во Владивостоке, где за 1 750 000 рублей можно приобрести праворульный вариант с тканевым интерьером, мультимедийной системой, климат-контролем и другими удобствами.

Honda Vezel
Под капотом кроссовера находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 л.с. в сочетании с вариатором и полным приводом, что довольно редкое явление для этого сегмента.

Также предлагается переднеприводный гибридный Vezel HEV в Приморье за 1 900 000 рублей, сочетающий бензиновый и электрический двигатели.

В Красноярске можно приобрести бензиновую версию с комбинированным интерьером за 1 940 000 рублей, а во Владивостоке за 2 200 000 рублей доступен вариант с полностью кожаным салоном.

Honda Vezel
Леворульные Honda Vezel стоят от 2 390 000 рублей в Новокузнецке и 2 438 000 рублей в Новосибирске. Для моделей, доступных из наличия, цены значительно выше: за праворульный вариант в Владивостоке просят от 2 760 000 рублей, а в Москве и Тюмени за леворульный вариант – минимум 3 280 000 и 3 319 000 рублей соответственно.

Источник:  Автоновости дня
19.09.2025 
