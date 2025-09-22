Запасы уменьшились, но склады дилеров в РФ всё ещё заполнены машинами

Эксперт Целиков: запасы прошлогодних автомобилей идут на спад

Проблема с избыточными запасами новых автомобилей прошедших лет выпуска остается актуальной, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. К началу 2025 года у дилеров и дистрибьюторов хранилось около 500 тыс. автомобилей.

В первые восемь месяцев 2025 года на первичный учет попало 486,8 тыс. машин, выпущенных в 2023-2024 годах, что составляет почти две трети общего числа рынка, которое составило 773,3 тыс. единиц. Из них 125,5 тыс. новых автомобилей было импортировано в Россию.

Таким образом, к началу сентября общий остаток моделей прошлого года составил приблизительно 135-140 тыс. штук, что является высоким показателем для этого периода. Аналогичные объемы наблюдались только в 2009 году.

Наибольшее количество автомобилей прошлых годов поставил Changan, реализовав 37,9 тыс. штук, что стало значительной частью его продаж до сентября. Среди брендов с высоким уровнем продаж старых моделей можно выделить FAW, Knewstar, Kaiyi, Hongqi, Omoda, BAIC, Exeed, Jetour, Soueast, Wey, Aito, Geely, JAC и Tank.

В то же время у таких компаний, как Belgee, Lada, Voyah, Chery, Москвич и УАЗ, доля продаж машин прошлых лет минимальна.

