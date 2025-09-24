В России введут ОСАГО для курьеров на электротранспорте

В Госдуме предложили ввести добровольный аналог ОСАГО для курьеров на СИМ

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой ввести страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом он рассказал агентству ТАСС, добавив, что соответствующее обращение было направлено в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Нилов предложил разработать универсальный добровольный страховой продукт, который бы подошел для курьеров.

« Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания – так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», – сказал Нилов.

По словам депутата, отсутствие необходимости в полисе ОСАГО для управления СИМ усложняет взыскание с курьеров возмещения ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия.