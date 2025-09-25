#
АВТОВАЗ намерен увеличить выпуск автомобилей
25 сентября
АВТОВАЗ планирует вдвое увеличить производство...
АВТОВАЗ намерен в 2026 году увеличить объем производства автомобилей до 500-600 тыс. штук, чтобы удовлетворить спрос таксопарков в связи с предстоящим введением закона о локализации такси, сообщила пресс-служба компании.

Автопроизводитель также подтвердил, что в 2025 году планирует выпустить более 300 тыс. автомобилей.

«В текущем году АВТОВАЗ планирует произвести свыше 300 тыс. автомобилей, а производственный план на 2026 год может быть увеличен до 500-600 тыс. автомобилей,» – отметили в компании.
Кроме того, на заседании рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей АВТОВАЗ призвал бизнес сообщить о своих потребностях в новых автомобилях для использования в такси, подчеркивая, что все модели марки соответствуют новым требованиям.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
25.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
