Не упустите шанс: эти машины подешевели больше всего в этом году

Эксперты АГ «Авилон» составили топ-20 автомобилей, подешевевших в 2025 году

Специалисты аналитического центра АГ «Авилон» провели исследование, в котором определили автомобили с наибольшим снижением цен за последний год. С 1 августа по 24 сентября 2025 года средняя цена топ-20 новых автомобилей уменьшилась на 422 000 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Эксперты проанализировали свыше 10 000 реальных сделок и составили список из 20 марок, чьи цены в 2025 году оказались ниже, чем в 2024-м. Исследование опиралось на фактические цены продажи, исключая рекламные акции и специальные предложения.

Лидером по снижению цен стал бренд Exeed – модель Exeed VX подешевела на 492 767 рублей. На втором месте находится седан Omoda S5 GT, стоимость которого упала на 438 750 рублей. Замыкает тройку лидеров Hongqi H5 New, цена которого снизилась на 436 102 рубля.

Exeed VX

В список также вошли такие марки, как Changan Uni-K, Exeed LX, Haval F7, Belgee X50, Jetour Dashing, Chery Arrizo, Omoda S5, Jetour T2, Jaecoo J8, Haval Dargo, Hongqi HS5, Belgee X70, Changan Eado Plus, Changan CS35 Plus New и Haval M6.

Omoda S5 GT

В нынешнем году многие производители и импортеры внедрили новые программы поддержки, способствующие изменениям в системе дисконтов, которые превратились в выгодные кредитные и лизинговые условия. Увеличение конкуренции на рынке также оказало значительное влияние на ценообразование.

Hongqi H5 New

В прошедшем году медианная стоимость автомобилей в различных сегментах заметно снизилась благодаря специальным предложениям и акциям от дилеров, а также корректировке рыночной стратегии. Аналитики считают, что сейчас для покупателей настало благоприятное время для приобретения автомобиля на самых выгодных условиях.

