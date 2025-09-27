#
BMW iX5
27 сентября
Доступный «японец» получил абсолютно новую внешность, но сохранил простой мотор

Nissan представил новое поколение седана Sentra с обновленным дизайном и салоном

Nissan представил новое поколение седана Sentra для рынка США. Модель получила новый внешний вид и полностью обновленный интерьер, однако платформа и двигатель остались без изменений.

Ожидается, что продажи девятого поколения Sentra начнутся в конце текущего года, цены пока не объявлены, но предполагается, что седан останется одной из самых доступных моделей Nissan в Северной Америке, ценой ниже него будет лишь Nissan Versa.

Дизайн передней части автомобиля теперь напоминает модели, выпущенные для китайского рынка – новые Pathfinder и Qashqai. V-образная форма достигается благодаря диагональным элементам на бампере, которые повторяют контуры дневных ходовых огней.

Nissan Sentra
Nissan Sentra
Из-за изменения в светотехнике и бампере длина Sentra увеличилась на 10 мм, составив 4656 мм, хотя другие размеры остались прежними. Также в обновленной модели были улучшены амортизаторы и шумоизоляция для повышения комфорта.

Интерьер Nissan Sentra
Интерьер Nissan Sentra

Внутри автомобиля установлены два экрана по 12,3 дюйма, сенсорная панель климатической системы и уникальный руль. При этом традиционный селектор коробки передач и крупные вентиляционные дефлекторы остались на месте. Под капотом располагается 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 151 л.с., который работает в паре с вариатором, теперь имеющим спортивный режим.

Среди доступных опций выделяются акустическая система Bose, люк в крыше, система кругового обзора, атмосферная подсветка, подогрев сидений и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Лежнин Роман
Фото:Nissan
27.09.2025 
Фото:Nissan
