Популярный Renault Duster вернулся на российский рынок

Renault Duster второго поколения начали продавать в РФ по цене от 2,1 млн рублей

На российском рынке начались продажи кроссовера Renault Duster второго поколения через параллельный импорт.

Теперь эти автомобили привозят на заказ из ОАЭ, а их стоимость начинается от 2,1 миллиона рублей. В Воронеже новый Duster предлагается за 2 090 000 рублей с доставкой за 25-35 дней. За эту цену ожидается переднеприводная версия с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. и вариатором. В объявлении указаны и другие комплектации, но их цены не раскрыты.

Renault Duster

Согласно фотографиям, покупатели получат Duster с тканевым салоном, мультимедийной системой с крупным экраном, бортовым компьютером, кожаным рулевым колесом, кнопкой старт/стоп, климат-контролем и современными фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Интерьер Renault Duster

В то же время другая компания в Воронеже предлагает автомобили с таким же мотором, но по цене от 2 250 000 рублей. Комплектация на этот раз будет более скромной, включающей лишь кондиционер, упрощенное рулевое колесо и стандартную магнитолу.

Для сравнения, кроссовер Haval Dargo стоит от 2 799 000 рублей, калининградский внедорожник BAIC BJ40 – от 3 025 000 рублей, а Jetour T2 обойдется минимум в 3 959 000 рублей.