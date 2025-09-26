#
Популярный Renault Duster вернулся на российский рынок

Renault Duster второго поколения начали продавать в РФ по цене от 2,1 млн рублей

На российском рынке начались продажи кроссовера Renault Duster второго поколения через параллельный импорт.

Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

Теперь эти автомобили привозят на заказ из ОАЭ, а их стоимость начинается от 2,1 миллиона рублей. В Воронеже новый Duster предлагается за 2 090 000 рублей с доставкой за 25-35 дней. За эту цену ожидается переднеприводная версия с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 114 л.с. и вариатором. В объявлении указаны и другие комплектации, но их цены не раскрыты.

Renault Duster
Renault Duster

Согласно фотографиям, покупатели получат Duster с тканевым салоном, мультимедийной системой с крупным экраном, бортовым компьютером, кожаным рулевым колесом, кнопкой старт/стоп, климат-контролем и современными фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

В то же время другая компания в Воронеже предлагает автомобили с таким же мотором, но по цене от 2 250 000 рублей. Комплектация на этот раз будет более скромной, включающей лишь кондиционер, упрощенное рулевое колесо и стандартную магнитолу.

Для сравнения, кроссовер Haval Dargo стоит от 2 799 000 рублей, калининградский внедорожник BAIC BJ40 – от 3 025 000 рублей, а Jetour T2 обойдется минимум в 3 959 000 рублей.

Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Renault
26.09.2025 
Фото:Renault
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
