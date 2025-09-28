#
Не купили ребенку самый дорогой автомобиль? Фатальная ошибка!

Уменьшенную электрическую копию Mercedes-Benz SL300 продают за 4 млн рублей

Новое видео в стиле легендарного мема о «фатальной ошибке» вирусится в соцсетях.

На этот раз объект продажи – уменьшенная и довольно точная копия легендарного спорткара 1950-60-х – Mercedes-Benz SL300. Менеджер автосалона презентует нам изящный кузов лазурного цвета, который содержит кожаные сиденья с электрорегулировками, алюминиевую панель приборов, селектор выбора режимов трансмиссии, сабвуфер и «двухпоточную выхлопную систему».

И да, у этого «Мерса» вполне настоящие панель приборов, руль с регулировкой по высоте и светотехника. В движение машинку приводит электромотор на 1,5 кВт, что позволяет разгоняться до 45 км/ч. Грузоподъемность – 120 кг, можно кататься и взрослым... Правда, и цена у аппарата вполне себе взрослая – 4 млн рублей.

