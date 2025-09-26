Стартовали продажи нового поколения популярного кроссовера дешевле миллиона

В КНР стартовали продажи Changan CS55 Plus четвертого поколения

В Китае начались продажи нового Changan CS55 Plus, который представляет собой четвертое поколение модели.

Цены на кроссовер варьируются от 93 до 110 тысяч юаней, но с учетом специальных предложений и субсидий стоимость на старте значительно снижена – до 79-97 тысяч юаней (925 000 – 1 135 000 рублей).

Это компактный кроссовер с длиной 4550 мм и колесной базой 2656 мм. Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Changan CS55 Plus

С передней стороны кроссовер укомплектован независимой подвеской с стойками «МакФерсон», а сзади – многорычажной. Привод у Changan CS55 Plus во всех комплектациях остался передним.

Интерьер Changan CS55 Plus

Основные соперники новинки на китайском рынке – Haval H6 и Geely Boyue (Cityray). В это время в России третье поколение Changan CS55 Plus (Uni-S) предлагается по цене от 2,9 – 3 млн рублей (2024 года без скидок).