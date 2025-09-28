#
Немецкий бренд отзывает сотни тысяч машин по всему миру: они могут загореться

BMW отзовет более 330 тыс. машин по всему миру из-за проблем со стартером

Компания BMW инициировала массовый отзыв автомобилей по всему миру из-за проблемы с реле стартера, которое может быть подвержено коррозии.

Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

В Германии в отзывной кампании участвует более 136 тыс. автомобилей, а в США – более 196 тыс. машин.

Общая численность автомобилей, которые подлежат отзыву по всему миру, пока не раскрыта. Известно, что речь идет о моделях, выпущенных с сентября 2015 по сентябрь 2021 года, включая автомобили, собранные в Азии и европейских странах.

Согласно Reuters, проблемы затрагивают несколько моделей, в том числе Toyota Supra, созданную на базе BMW, и BMW 230i, однако полный список моделей не опубликован.

Основная проблема заключается в том, что реле стартера может корродировать, что может привести к отказу при запуске двигателя и, в худшем случае, к возможному возгоранию. BMW также рекомендовала владельцам на время заявки на ремонт парковать автомобили исключительно на открытом воздухе, чтобы избежать накопления влаги и конденсата в двигателе.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

Источник:  Bild
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
28.09.2025 
Фото:Unsplash
