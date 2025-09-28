#
Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
28 сентября
Audi отказалась от бензиновых версий культовых моделей

Audi исключила бензиновые версии моделей A5, A6 и S5, оставив только гибриды

Компания Audi приняла решение исключить бензиновые версии своих моделей A5, A6 и спортивной S5, оставив только плагин-гибридные модификации.

Ранее модели A5 и A6 были доступны только с бензиновыми двигателями TFSI, но теперь они представлены исключительно в версиях e-hybrid.

С учетом роста спроса на автомобили, которые можно заряжать от сети, Audi ожидает, что к концу года такие автомобили займут значительную долю в премиальном сегменте.

Также стоит отметить, что Audi S5 вместо 3,0-литрового V6 теперь оснащена гибридной системой на базе 2,0-литрового двигателя и электромотора, обеспечивающей мощность 367 л.с.

В дополнение к этому, Audi активно развивает электрификацию, предлагая полностью электрическую A6 e-tron и новые гибридные автомобили, которые появятся в 2025 году.

Источник:  Тарантас Ньюс
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
28.09.2025 
