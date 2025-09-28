Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн

BYD объявил о скидках до 117 тыс. рублей долларов на седаны Qin Plus в Китае

Компания BYD из Китая объявила о введении скидок в размере 1400 долларов на некоторые версии своих седанов Qin Plus второго поколения, которые действуют до конца текущего года на внутреннем рынке.

Модель Qin Plus считается одной из самых успешных в ассортименте BYD.

Новые акции по сокращению цен стали доступны после ранее объявленных скидок в сентябре на обновленные версии моделей BYD Tang DM-i, Seal 07 DM-i и Qin L EV, а также на фоне значительного снижения цен в мае.

В последние месяцы производитель сталкивается с трудностями, поскольку в августе продажи автомобилей на внутреннем рынке снизились уже в четвертый раз подряд.

Власти Китая ужесточают контроль за чрезмерной конкуренцией в ключевых секторах, включая автопром, и призывают прекратить ценовые войны, которые наносят урон автопроизводителям, поставщикам и дилерам.