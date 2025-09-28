Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
Компания BYD из Китая объявила о введении скидок в размере 1400 долларов на некоторые версии своих седанов Qin Plus второго поколения, которые действуют до конца текущего года на внутреннем рынке.
Модель Qin Plus считается одной из самых успешных в ассортименте BYD.
Новые акции по сокращению цен стали доступны после ранее объявленных скидок в сентябре на обновленные версии моделей BYD Tang DM-i, Seal 07 DM-i и Qin L EV, а также на фоне значительного снижения цен в мае.
В последние месяцы производитель сталкивается с трудностями, поскольку в августе продажи автомобилей на внутреннем рынке снизились уже в четвертый раз подряд.
Власти Китая ужесточают контроль за чрезмерной конкуренцией в ключевых секторах, включая автопром, и призывают прекратить ценовые войны, которые наносят урон автопроизводителям, поставщикам и дилерам.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках