В компании BMW признали, что от ДВС не получится отказаться никогда

Йохен Голлер из BMW обсудил будущее двигателей внутреннего сгорания

Йохен Голлер, руководитель отдела клиентского обслуживания, брендов и продаж BMW, сделал резкое заявление о том, что двигатели внутреннего сгорания останутся востребованными.

Это сообщение прозвучало на фоне недавней презентации iX3 из новой линейки Neue Klasse, которая предполагается как определяющая для компании в следующие десятилетия.

По информации портала CarScoops, после широкого обсуждения заявления Голлера пресс-служба BMW уточнила, что его слова были сказаны в шутливом стиле. Представитель компании добавил, что цель Голлера заключалась в том, чтобы продемонстрировать разные темпы развития технологий двигателей в различных странах.

Переход на электромобили в Европе и США происходит быстрее, чем в других уголках мира. Хотя процесс иногда медленный, доля автомобилей на альтернативных источниках энергии уже достигает 25% от всех продаж в Европе. В США статистика ниже, но массовое принятие электромобилей ожидается раньше, чем в таких странах, как Индия или отдаленные регионы Африки и Азии.

Тем не менее, для любителей традиционных двигателей есть обнадеживающая новость: BMW, похоже, планирует следовать мультиэнергетической стратегии. Обновленная платформа CLAR будет поддерживать как классические ДВС, так и гибридные системы, что продемонстрировала новая модель X7, которая выходит наряду с электромобилями Neue Klasse.