Права у этих водителей перестанут действовать с 2027 года

Сергей Леонов: Водителям с опасными заболеваниями аннулируют удостоверения

Аннулирование водительских удостоверений будет проводиться своевременно – в случае, если у водителя будет выявлено какое-либо опасное заболевание, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Выстраивается система мониторинга в режиме реального времени. То есть медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД, мы определенные законодательные решения приняли по этому поводу. Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права. В МВД поступает, в ГИБДД, и все – ему аннулируются права», – сообщил Леонов.

Напомним, ранее человек, имеющий какие-либо медицинские противопоказания (в том числе психические заболевания), мог продолжать управлять автомобилем до истечения срока действия водительского удостоверения.

Но в июле 2025 года были приняты поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» – и с 1 марта 2027 года система должна заработать по-новому: при выявлении противопоказаний медорганизация передает данные в ГИБДД, после чего водителю нужно за 3 месяца пройти внеочередное медосвидетельствование. Неявка на оное или подтверждение в ходе него заболевания будут основанием для прекращения действия прав.