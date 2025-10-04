#
Интерьер Smart #5 EHD
4 октября
Представлен новый крупный внедорожник из Европы с небольшим расходом
Сколько стоит хороший обзор? Проверили!
4 октября
АВТОВАЗ назвал плюсы использования машин Лада в такси
3 октября
Представлен новый крупный внедорожник из Европы с небольшим расходом

Smart выпустил гибридный внедорожник Smart #5 EHD по цене от 2,2 млн рублей

Компания Smart анонсировала старт предпродаж своего подключаемого гибридного внедорожника Smart #5 EHD, цена которого начинается от 189 900 юаней (приблизительно 2,2 млн рублей).

Это первая модель в линейке с данной силовой установкой, использующей технологию Geely NordThor Hybrid 2.0. Автомобиль способен проезжать 252 км на чистой электрической тяге по циклу CLTC, а общий запас хода составляет до 1615 км, что делает его особенно удобным для длительных поездок.

Для сравнения, текущая электрическая версия Smart #5 доступна в шести комплектациях с ценами от 239 900 до 379 900 юаней.

Smart #5 EHD
Smart #5 EHD

Дизайн Smart #5 EHD отражает угловатый стиль Boxy. Фронтальная часть с закрытой решеткой радиатора включает фары на 328 светодиодов и обновленный бампер с хромированными вставками.

Сзади можно увидеть сквозной фонарь на 196 модулях, который повторяет форму основных фар, а задний бампер с серой окантовкой скрывает выхлопную систему. Размеры автомобиля составляют 4705×1920×1705 мм, с колесной базой в 2900 мм, что на 5 мм больше, чем у исключительно электрической версии, что улучшает проходимость.

Гибридная система NordThor 2.0 сочетает в себе 1,5-литровый турбомотор мощностью 120 кВт (161 л.с.) и электродвигатель мощностью 200 кВт (268 л.с.), использующий трехступенчатую DHT.

Интерьер Smart #5 EHD
Интерьер Smart #5 EHD

Батарея LFP от компании CATL имеет емкость 41,46 кВтч и может заряжаться от 10 до 80% всего за 20 минут. Для системы беспилотного вождения предусмотрены лидар, 12 камер, пять радаров и 12 ультразвуковых сенсоров, работающих на базе двух чипов Nvidia Drive OrinX, что позволяет использовать навигацию без карт и функцию памяти парковки.

Салон, рассчитанный на пять мест, представлен в черном или коричневом цвете и включает в себя 25,6-дюймовый AR-HUD, два 13-дюймовых AMOLED-экрана, кресло с режимом нулевой гравитации, 20 динамиков Sennheiser и подсветку на 256 цветов. Также стоит отметить, что объем багажника можно увеличить до 1525 литров.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:Autohome
04.10.2025 
Фото:Autohome
