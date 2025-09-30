Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке

Mercedes-AMG G-класса признан самым дорогим авто с пробегом в России

Специалисты «Авито Авто» провели анализ средних цен на подержанные автомобили, которые были проданы в 2025 году через сервис «Селект», и составили рейтинг самых дорогих из них.

Первое место занял Mercedes-AMG G-класса, средняя стоимость которого составила 23 900 000 рублей. Остальные модели из рейтинга оказались дешевле 20 000 000 рублей.

В тройку также вошли базовый Mercedes-Benz G-класса (14 590 000 рублей) и Lexus LX (11 000 000 рублей). Четвёртое и пятое места заняли RAM 1500 с ценой 10 590 000 рублей и Mercedes-Benz V-класса (9 600 000 рублей).

Mercedes-AMG G-класса

Среди машин, попавших в рейтинг, также были BMW X7 (9 397 000 рублей), Mercedes-Benz GLS (8 100 000 рублей), Land Rover Range Rover (7 790 000 рублей), Audi Q8 (7 355 000 рублей) и Mercedes-Benz GLE Coupe (7 348 000 рублей).

Среди эксклюзивных единичных предложений, встречавшихся в каталоге в 2025 году, оказались суперкары Bugatti Chiron (360 000 000 рублей) и Lamborghini Revuelto (99 000 000 рублей), а также представительский седан Mercedes-Maybach S-класса, стоимость которого составила 120 000 000 рублей. Rolls-Royce Ghost оценивался в 94 737 000 рублей, а Mercedes-Maybach G-класса – в 89 990 000 рублей.

Наименее дорогими автомобилями на сервисе в 2025 году стали Chevrolet Niva (800 000 рублей), Chevrolet Cruze (849 000 рублей), Opel Astra (849 000 рублей), Nissan Almera (850 000 рублей) и LADA Granta (860 000 рублей).

По словам Анастасии Докучаевой, руководителя «Авито Селект», около 25% всех автомобилей в каталоге «Селекта» составляют премиальные и люксовые модели. Спрос на качественные автомобили с пробегом высокого класса пока остаётся высоким, так как покупатели предпочитают сервисы, предлагающие индивидуальный подход и решающие рутинные вопросы.