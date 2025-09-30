#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке
30 сентября
Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке
Mercedes-AMG G-класса признан самым дорогим...
Еще одна московская улица стала намного комфортнее для автомобилистов
30 сентября
Еще одна московская улица стала намного комфортнее для автомобилистов
Владимир Ефимов: Более шести километров дорог...
Что будет, если распилить батарею AGM?
30 сентября
Что будет, если распилить батарею AGM?
Эксперты «За рулем» рассказали, как устроена...

Названы самые дорогие автомобили с пробегом на российском рынке

Mercedes-AMG G-класса признан самым дорогим авто с пробегом в России

Специалисты «Авито Авто» провели анализ средних цен на подержанные автомобили, которые были проданы в 2025 году через сервис «Селект», и составили рейтинг самых дорогих из них.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

Первое место занял Mercedes-AMG G-класса, средняя стоимость которого составила 23 900 000 рублей. Остальные модели из рейтинга оказались дешевле 20 000 000 рублей.

В тройку также вошли базовый Mercedes-Benz G-класса (14 590 000 рублей) и Lexus LX (11 000 000 рублей). Четвёртое и пятое места заняли RAM 1500 с ценой 10 590 000 рублей и Mercedes-Benz V-класса (9 600 000 рублей).

Mercedes-AMG G-класса
Mercedes-AMG G-класса

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Среди машин, попавших в рейтинг, также были BMW X7 (9 397 000 рублей), Mercedes-Benz GLS (8 100 000 рублей), Land Rover Range Rover (7 790 000 рублей), Audi Q8 (7 355 000 рублей) и Mercedes-Benz GLE Coupe (7 348 000 рублей).

Рекомендуем
Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

Среди эксклюзивных единичных предложений, встречавшихся в каталоге в 2025 году, оказались суперкары Bugatti Chiron (360 000 000 рублей) и Lamborghini Revuelto (99 000 000 рублей), а также представительский седан Mercedes-Maybach S-класса, стоимость которого составила 120 000 000 рублей. Rolls-Royce Ghost оценивался в 94 737 000 рублей, а Mercedes-Maybach G-класса – в 89 990 000 рублей.

Наименее дорогими автомобилями на сервисе в 2025 году стали Chevrolet Niva (800 000 рублей), Chevrolet Cruze (849 000 рублей), Opel Astra (849 000 рублей), Nissan Almera (850 000 рублей) и LADA Granta (860 000 рублей).

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По словам Анастасии Докучаевой, руководителя «Авито Селект», около 25% всех автомобилей в каталоге «Селекта» составляют премиальные и люксовые модели. Спрос на качественные автомобили с пробегом высокого класса пока остаётся высоким, так как покупатели предпочитают сервисы, предлагающие индивидуальный подход и решающие рутинные вопросы.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
30.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3