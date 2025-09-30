Один из самых популярных семейных кроссоверов Hyundai снова можно купить в РФ

В России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от ₽3,3 млн

До пересмотра правил начисления утильсбора остался всего месяц, но кроссоверы Hyundai Santa Fe все еще могут быть доставлены в Россию по старой схеме по цене от 3 300 000 рублей. Речь идет о последнем Hyundai Santa Fe, который был представлен в середине 2023 года и не дебютировал официально на российском рынке.

За столько владивостокская компания предлагает привезти шестиместный вариант Calligraphy с 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л.с. и восьмиступенчатым преселективным роботом.

Данный автомобиль оснащен двумя раздельными креслами на втором ряду, цифровым «кокпитом» с виртуальной панелью приборов и медиасистемой, двумя люками в крыше, адаптивным круиз-контролем с системой удержания в полосе и многозонным климат-контролем, а также электрорегулировками сидений и обогревами.

Hyundai Santa Fe

Семиместная версия с 2,5-литровым 194-сильным атмосферным двигателем GDI и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом доступна во Владивостоке минимум за 3 530 280 рублей. Также есть предложение на Santa Fe с 2,0-литровым 247-сильным бензиновым двигателем и полным приводом за 3 920 000 рублей. Гибридная версия, совмещающая 180-сильный турбомотор 1.6 T-GDI, шестиступенчатый автомат и электродвигатель, стоит от 4 000 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

В Москве и Санкт-Петербурге новинка стоит дороже – от 4 490 000 рублей. В Барнауле цена составляет около 4 200 000 рублей, в Челябинске – 4 650 000 рублей. Кроме того, новые Hyundai Santa Fe пятого поколения доступны в Тюмени, Сызрани, Стерлитамаке, Новосибирске, Магнитогорске и ряде других российских городов.

