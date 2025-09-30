#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Депутаты призвали отменить повышение утильсбора
30 сентября
Депутаты призвали отменить повышение утильсбора
Депутат Миронов: Утильсбор нужно оставить...
Интерьер Subaru Forester
30 сентября
Атмосферник, полный привод, гарантия: новая версия популярного «японца» уже в РФ
Subaru Forester шестого поколения начали...
Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей
30 сентября
Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей
Алиханов: Утильсбор на люксовые машины может...

Один из самых популярных семейных кроссоверов Hyundai снова можно купить в РФ

В России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от ₽3,3 млн

До пересмотра правил начисления утильсбора остался всего месяц, но кроссоверы Hyundai Santa Fe все еще могут быть доставлены в Россию по старой схеме по цене от 3 300 000 рублей. Речь идет о последнем Hyundai Santa Fe, который был представлен в середине 2023 года и не дебютировал официально на российском рынке.

Рекомендуем
В каких случаях алкотестер не сработает — 4 народных способа

За столько владивостокская компания предлагает привезти шестиместный вариант Calligraphy с 2,5-литровым турбомотором T-GDI мощностью 281 л.с. и восьмиступенчатым преселективным роботом.

Данный автомобиль оснащен двумя раздельными креслами на втором ряду, цифровым «кокпитом» с виртуальной панелью приборов и медиасистемой, двумя люками в крыше, адаптивным круиз-контролем с системой удержания в полосе и многозонным климат-контролем, а также электрорегулировками сидений и обогревами.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Семиместная версия с 2,5-литровым 194-сильным атмосферным двигателем GDI и восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом доступна во Владивостоке минимум за 3 530 280 рублей. Также есть предложение на Santa Fe с 2,0-литровым 247-сильным бензиновым двигателем и полным приводом за 3 920 000 рублей. Гибридная версия, совмещающая 180-сильный турбомотор 1.6 T-GDI, шестиступенчатый автомат и электродвигатель, стоит от 4 000 000 рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В Москве и Санкт-Петербурге новинка стоит дороже – от 4 490 000 рублей. В Барнауле цена составляет около 4 200 000 рублей, в Челябинске – 4 650 000 рублей. Кроме того, новые Hyundai Santa Fe пятого поколения доступны в Тюмени, Сызрани, Стерлитамаке, Новосибирске, Магнитогорске и ряде других российских городов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Количество просмотров 24
30.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+26