В России серьезно подешевел добротный рамный внедорожник

Tank 300 подешевел в России на 100 тыс. рублей в двух комплектациях

Компания Tank изменила цены на внедорожник Tank 300 в России. Цены на комплектации Adventure и Premium 2024 и 2025 годов снизились на 100 тысяч рублей, в то время как версии City Adventure и City Premium, наоборот, подорожали на 50 тысяч рублей.

Это решение стало результатом корректировки цен в зависимости от назначения и уровня оснащения: базовые внедорожные версии стали более доступными, а более продвинутые городские варианты подорожали.

Размеры скидок, которые действуют только на «прошлогодние» модели Tank 300, остались без изменений – покупатели могут сэкономить 150 тысяч рублей.

Напомним, комплектации с приставкой City стали частью линейки Tank 300 в сентябре 2023 года.

Tank 300

Они отличаются интеллектуальным полным приводом Torque-on-Demand, который заменил жесткий подключаемый привод Part-Time и измененным расположением кнопок на центральной консоли. У городских версий теперь кнопки для блокировок дифференциалов перенесены, а управление подогревом и вентиляцией стало более доступным.

Система Torque-on-Demand постоянно отслеживает дорожные условия и автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. В обычных условиях на задний привод приходится 97% момента, в то время как при пробуксовке имеют место такие соотношения, как 46:54.

«Экспертный режим» с данным полным приводом отсутствует, а режимы движения обновлены, и теперь их шесть: «Eco», «Грязь», «Песок», «Спорт», «Снег» и «Стандарт». Кроме того, у новых версий появились дополнительные функции, такие как открытие всех окон одним нажатием, автоматическое затемнение зеркала заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов.

Tank 300

Под капотом стоит рядная бензиновая турбо-«четверка» рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 220 л. с., которая обеспечивает 380 Нм крутящего момента и сочетается с 8-ступенчатым автоматом.

Новые версии Tank 300 также оснащены функцией мониторинга слепых зон, которая уведомляет водителя, если в слепой зоне появляется другой автомобиль, особенно при смене полосы.